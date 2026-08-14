“No puedo creer que cantaste en la tele": Carmen le recuerda a Daniela su paso por La Academia VLA en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Tras especular sobre lo que ocurrirá en la próxima gala de salvación, las cocineras hablaron sobre el segundo lugar de Daniela en el concurso de canto de Venga la Alegría
Luego de especular sobre lo que sucederá en la próxima gala de salvación de MasterChef 24/7, Carmen y Daniela hablaron sobre el segundo lugar de Parra en “La Academia VLA”, el concurso de canto de “Venga la Alegría”.