¿Antrax fue saboteado en MasterChef 24/7? Esto es lo que él y Jazmín creen:
Las decisiones durante el reto generaron dudas sobre un posible sabotaje a Antrax por parte de Carmen y Michelle, integrantes de su propio equipo.
La tensión se apoderó de MasterChef 24/7 luego de que surgieran señalamientos sobre un posible sabotaje contra Antrax durante el reto por parte de Michelle y Carmen. Las acciones de algunos integrantes de su propio equipo provocaron distintas reacciones dentro de la cocina, abriendo el debate sobre si realmente hubo una estrategia en su contra o si todo fue parte de la competencia.