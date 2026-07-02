¿Antrax fue saboteado en MasterChef 24/7? Esto es lo que él y Jazmín creen:

La tensión se apoderó de MasterChef 24/7 luego de que surgieran señalamientos sobre un posible sabotaje contra Antrax durante el reto por parte de Michelle y Carmen. Las acciones de algunos integrantes de su propio equipo provocaron distintas reacciones dentro de la cocina, abriendo el debate sobre si realmente hubo una estrategia en su contra o si todo fue parte de la competencia.