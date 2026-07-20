“Ya estaría afuera": Chef Isabel Carvajal piensa que Daniela tiene que esforzarse más en MasterChef 24/7

El domingo de eliminación en MasterChef 24/7 del 19 de julio se vivió al límite y estuvo repleto de emociones intensas. En esta ocasión, el grupo de "Las Divas" perdió a una de sus integrantes por un mal platillo, aunque la Chef Isabel Carvajal consideró que la que tuvo un peor desempeño fue Daniela y ya le hizo saber que no puede seguirse confiando a que sus seguidores la van a estar rescatando todo el tiempo.

Todo esto ocurrió durante la priemra clase de la semana 10, cuando la "Maestra del fuego" felicitó a Emmanuel por arriesgarse a hacer un chile en nogada y lamentó la salida de Nora. Además, no perdió oportunidad de recordarle a Dani Parra que su receta no fue la mejor y que es momento de que empiece a esforzarse más si no quiere ser la próxima en salir.

"A Daniela la salvaron, si no yo creo que ella sería la que estaría afuera. Entonces, es momento de que te pongas las pilas por fin y que empieces a darte cuenta de que no todo el tiempo te van a salvar. Hay que demostrar haciendo las cosas como es: cocinando, poniendo los platos bonitos y todo", le dijo mientras la joven cocinera se reía nerviosa y miraba a sus amigas.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7 el 19 de julio?

Luego de tres rondas cocinando, las dos primeras en equipo y una más de forma individual, Nora se convirtió en la eliminada de MasterChef 24/7 de la semana 9. Y es que a pesar de que tuvo muy buenos momentos en la cocina, esta vez el platillo que presentó no fue suficiente para convencer a los jueces de que merecía seguir avanzando en la competencia.

@masterchefmx Nora se ha convertido en la décima eliminada de la noche, su platillo no logró convencer a los paladares de los Chefs. 🥹 #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

Cabe recordar que la participante llevaba apenas cuatro semanas dentro, pues se unió al programa el 21 de junio, cuando se anunció su llegada junto con la de Ismael "Perro del mal", que solo duró siete días. Y los que también quedaron en la cuerda floja fueron Emmanuel, que se salvó gracias al chile en nogada que preparó en tiempo récord y Daniela, que tal como mencionó la Chef Isabel Carvajal, se salvó por los votos del público.