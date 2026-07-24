Chef Diego Niño de MasterChef 24/7 hace una emotiva promesa para el próximo cocinero eliminado (VIDEO)

A pesar de que en sus últimas clases había salido muy molesto por el comportamiento de algunos participantes, el Chef Diego Niño reconoció que está sorprendido por el nivel que casi todos están mostrando en MasterChef 24/7. Sin embargo, les pidió ser conscientes de que uno de ellos no pasará a la etapa de los 12 mejores y, lejos de desanimarlos, les prometió que sin importar quién sea el eliminado, les regalará una de sus filipinas para que la guarden de recuerdo y les sirva de inspiración como a él cuando empezaba su trayectoria.