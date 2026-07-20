Cocineros evaluan su desempeño en MasterChef 24/7 y revelan a quiénes consideran los más débiles

La semana 10 de MasterChef 24/7 arrancó con todo para los cocineros de MasterChef y tuvieron una actividad desafiante con la Chef Isabel Carvajal. Y es que esta vez el reto no fue cocinar un platillo delicioso, sino aprender a ser honestos y tener la capacidad de decirle a sus compañeros cuáles creen que están siendo sus fallas en la competencia para invitarlos a mejorar.

El primero en pasar fue Lancer, quien eligió a Emmanuel y le confesó que antes lo veía como el más débil de todos los participantes, por lo que estaba decidido a sacarlo. Sin embargo, reconoció que lo ha visto mejorar cada día y hasta se quedó sorprendido cuando vio que preparó un chile en nogada para salvarse de la eliminación y pudo vencer a Nora.

@masterchefmx Lancer decidió entregarle su fruta a Emmanuel porque creyó que era el eslabón más débil. #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

¿Las PEORES cocineras de MasterChef 24/7? Así se vivió la dinámica de evaluaciones

Una vez que Lancer y Emmanuel demostraron que la sinceridad no tenía que ser tomada como un ataque, el resto de los cocineros se atrevieron a decir lo que verdaderamente piensan de sus adversarios. Fue así que Jazmín y Claudia se convirtieron en las que mayor cantidad de votos reunieron, todos con la explicación puntual de que más que tener debilidad en la cocina, estaría faltándoles madurar en cuestión de actitud.

@masterchefmx Hoy no hay reto, es solo técnica de evaluación de la mano de la Chef Isabel. #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

La que no se esperaba ser señalada fue Daniela, quien ya había recibido una serie de consejos de la "Maestra del fuego" sobre la importancia de que no se confíe solo por los votos, creyó que ninguno de sus aliados la nombraría. Sin embargo, Claudia le pidió que pasara al frente y le dijo que, desde su perspectiva, si tiene fallas en los platillos es porque no se concentra lo suficiente y es lo que tendría que mejorar.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7 el 19 de julio? TODOS los cocineros que ya quedaron fuera

Luego de tres rondas cocinando, las dos primeras en equipo y una más de forma individual, Nora se convirtió en la eliminada de MasterChef 24/7 de la semana 9. Y es que a pesar de que tuvo muy buenos momentos en la cocina, esta vez el platillo que presentó no fue suficiente para convencer a los jueces de que merecía seguir avanzando en la competencia.

Los participantes que han ido quedándose en el camino y tuvieron que salir de la cocina más famosa de México, son:

