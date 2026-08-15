¿Se reconciliaron? ¡Mich y Carmen dejan las peleas a un lado y conviven en la Dark Kitchen de MasterChef 24/7!

Michelle y Carmen se colocaron en el ojo del huracán en los últimos días debido a la serie de pleitos que protagonizaron en el universo MasterChef 24/7; sin embargo, al parecer este sábado hicieron una tregua para dedicarse a descansar y a hacer de comer para los demás... ¡su actitud en la Dark Kitchen sorprendió a todos!

¿Por qué se desataron los rumores de una posible reconciliación entre Michelle y Carmen en MasterChef 24/7?

A pesar de que a lo largo del reality Michelle y Carmen se consolidaron como buenas amigas, las actitudes de Mich acabaron por arruinar la relación con su compañera: primero iniciaron los pequeños chistes y, después, todo escaló a bromas pesadas y agresiones verbales que acabaron por distanciarlas.

La gota que derramó el vaso ocurrió ayer, cuando alguien desconectó la máquina de hielos y, de paso, arruinó el "hielo de emergencia" de Carmen, algo que le generó un colapso ya que el hielo es un recurso sensorial muy importante para ella: Daniela no dudó en culpar a Michelle y a Lancer de la travesura , lo que tensó aún más el ambiente en el universo MasterChef 24/7.

Sin embargo, todo apunta a que al menos este sábado el episodio quedó a un lado: tanto Carmen como Michelle se apuntaron (sin demasiadas ganas) para ponerse a cocinar en la Cocina Oculta y de inmediato se pusieron a platicar de buen humor... ¡al parecer el cansancio extremo les quitó los ánimos de discutir!

Michelle, quien aprovechó la oportunidad para enseñarse a hacer tamales, le dio a probar su masa de sabor naranja con piña a Carmen, quien de forma sincera alabó el sabor... ¡por otro lado, ambas comieron un trozo de piña juntas y aceptaron que les encanta esta fruta!

¿Se trató de una reconciliación sincera o simplemente ambas decidieron darse un respiro ante la semana llena de emociones que se avecina rumbo a la Gran Final de MasterChef 24/7? ¡El chisme se puso bueno en redes!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?