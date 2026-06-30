Cómo hacer brownies rápido y fácil al estilo de Jazmín, de MasterChef 24/7

Jazmín se convirtió, con el paso de las semanas, en una de las cocineras de MasterChef 24/7 más talentosas : a pesar de la presión y las tensiones que ya comenzaron a sentirse entre los participantes, la cocinera ha sabido imponerse a los retos gracias a su sazón.

Lo cierto es que la cocina no es desconocida para Jazmín ; de hecho, al darnos una vuelta por sus redes sociales nos dimos cuenta de que antes de entrar a MasterChef 24/7 ella compartía recetas para sus seguidores. En esta ocasión, te compartimos cómo hacer brownies sabrosos muy fácil, rápido y con sólo unos ingredientes ... ¡ponte el mandil y anímate!

¿Cómo hacer brownies al estilo de Jazmín, la cocinera de MasterChef 24/7?

En el video, Jazmín compartió de una forma muy divertida una "pendejireceta" para brownies que hasta ahora supera los 24 mil Me Gusta; sólo necesitas los siguientes ingredientes:

Una taza de mantequilla derretida

Media taza de azúcar

3/4 de taza de cocoa

3 huevos

2 tapitas de vainilla

Una pizca de sal

Una taza de harina

Una taza y media de chispas de chocolate

Para la preparación, debes de mezclar todos los ingredientes muy bien en un bowl (la mantequilla, el azúcar, la cocoa, los huevos, la vainilla, la sal y la harina, todo en ese orden) con una batidora de mano hasta obtener una pasta homogénea sin grumos; al final, agrega las chispas de chocolate y bate hasta que se cubran con la masa por completo.

(la mantequilla, el azúcar, la cocoa, los huevos, la vainilla, la sal y la harina, todo en ese orden) con una batidora de mano hasta obtener una pasta homogénea sin grumos; al final, y bate hasta que se cubran con la masa por completo.

Posteriormente, y luego de ponerle mantequilla y harina a tu molde para evitar que la masa se pegue, incorporas la masa de los brownies y horneas de 20 a 25 minutos a 180 grados.

para evitar que la masa se pegue, incorporas la masa de los brownies y

Jazmín recomendó la "vieja confiable" para saber si tus brownies están listos: clavar la punta de un tenedor en la masa ; si sale limpio, puedes sacarlos, si no entonces deja hornear unos cinco minutos más.

; si sale limpio, puedes sacarlos, si no entonces deja hornear unos cinco minutos más.

¡Listo! Deja enfriar y corta con un cuchillo la porción que desees.

TIPS DE JAZMÍN PARA HACER TUS BROWNIES A GUSTO

Si tu bowl de mezcla se te mueve mucho, Jazmín recomendó ponerle un trapito abajo para evitar accidentes.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.