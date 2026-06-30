masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Cómo hacer brownies rápido y fácil al estilo de Jazmín, de MasterChef 24/7

Si tienes antojo de algo dulce, nuestra cocinera te dice cómo prepararte un postre delicioso en sólo minutos

Cómo hacer brownies rápido y fácil al estilo de Jazmín, de MasterChef.
Jazmín te cuenta de la forma más divertida cómo hacer brownies.|ESPECIAL/PIXABAY

Escrito por: Judith Martínez | DR

Jazmín se convirtió, con el paso de las semanas, en una de las cocineras de MasterChef 24/7 más talentosas: a pesar de la presión y las tensiones que ya comenzaron a sentirse entre los participantes, la cocinera ha sabido imponerse a los retos gracias a su sazón.

Lo cierto es que la cocina no es desconocida para Jazmín; de hecho, al darnos una vuelta por sus redes sociales nos dimos cuenta de que antes de entrar a MasterChef 24/7 ella compartía recetas para sus seguidores. En esta ocasión, te compartimos cómo hacer brownies sabrosos muy fácil, rápido y con sólo unos ingredientes... ¡ponte el mandil y anímate!

¿Cómo hacer brownies al estilo de Jazmín, la cocinera de MasterChef 24/7?

En el video, Jazmín compartió de una forma muy divertida una "pendejireceta" para brownies que hasta ahora supera los 24 mil Me Gusta; sólo necesitas los siguientes ingredientes:

  • Una taza de mantequilla derretida
  • Media taza de azúcar
  • 3/4 de taza de cocoa
  • 3 huevos
  • 2 tapitas de vainilla
  • Una pizca de sal
  • Una taza de harina
  • Una taza y media de chispas de chocolate

  • Para la preparación, debes de mezclar todos los ingredientes muy bien en un bowl (la mantequilla, el azúcar, la cocoa, los huevos, la vainilla, la sal y la harina, todo en ese orden) con una batidora de mano hasta obtener una pasta homogénea sin grumos; al final, agrega las chispas de chocolate y bate hasta que se cubran con la masa por completo.
  • Posteriormente, y luego de ponerle mantequilla y harina a tu molde para evitar que la masa se pegue, incorporas la masa de los brownies y horneas de 20 a 25 minutos a 180 grados.
  • Jazmín recomendó la "vieja confiable" para saber si tus brownies están listos: clavar la punta de un tenedor en la masa; si sale limpio, puedes sacarlos, si no entonces deja hornear unos cinco minutos más.
  • ¡Listo! Deja enfriar y corta con un cuchillo la porción que desees.

TIPS DE JAZMÍN PARA HACER TUS BROWNIES A GUSTO

Si tu bowl de mezcla se te mueve mucho, Jazmín recomendó ponerle un trapito abajo para evitar accidentes.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

Tags relacionados
MasterChef Recetas de MasterChef 24/7

Galerías y Notas Azteca UNO

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo