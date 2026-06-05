¿No quería subir al balcón? Jazmín revela que es lo PEOR de la salvación en MasterChef 24/7

Después de una semana complicada por los regaños de los chefs, Jazmín se convirtió en la ganadora de la salvación por los votos del público en MasterChef 24/7. Esto gracias a que sus seguidores la apoyaron para que subiera al balcón y se librara de la presión por los delantales negros a la que quedaron expuestos sus compañeros.

Y aunque la joven cocinera se mostró profundamente emocionada por esta ventaja, cree que no siempre es positivo el salvarse en una competencia de este nivel. Así se lo confesó a Antrax durante una de sus ya tradicionales pláticas matutinas, donde Jaz reconoció que sí le pesa saber que no podrá cocinar hasta que empiece la semana 4 de MasterChef 2026, ya que esto significa que no tendrá oportunidad de practicar.

Quiénes son los cocineros que tienen delantal negro en MasterChef 24/7

Después del inesperado reto individual para aprovechar los "descartes" que quedaron de la prueba en equipos, ya hay 5 participantes de MasterChef 24/7 que tienen delantal negro y están en riesgo de convertirse en el 3er eliminado. Esto como consecuencia de que sus platillos no fueron del agrado de los jueces, ya sea por mala ejecución o por no haber seguido correctamente las reglas.



Arturo

Emmanuel

Claudia

Luis

Daniela

@masterchefmx Esta noche, Arturo, Emmanuel, Claudia, Luis y Daniela recibieron delantales negros, ellos podrían salir de la cocina más famosa de México. 😱 #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

El resto de cocineros que todavía no suben al balcón tendrán que enfrentarse en el viernes de salvación para tratar de asegurar una semana más en la cocina más famosa de México.

Los 4 participantes de MasterChef 24/7 que subieron al balcón en la semana 3

Por otra parte, el primero en salvarse en la semana 3 de MasterChef 2026 fue Ramahá, quien ganó las votaciones del público por la capitanía y junto a su equipo, entregó los mejores platillos de la noche. Y por su poder para beneficiar a dos compañeros, eligió a Camila y Michelle.

Así que a menos de que Flor use el poder del Pin con alguna de ellas para intercambiar delantales, no estarán en riesgo de salir. Y Jazmín subió con el apoyo de sus seguidores.