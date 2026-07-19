¿Cómo hacer pan brioche? Claudia repasa la deliciosa receta del Chef Diego Niño en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los “Maestros del fuego” de MasterChef 24/7 han sido muy insistentes con los cocineros sobre la importancia de que tomen apuntes durante las clases y que repasen todas las lecciones en sus ratos libres. Y la que sí se toma estas misiones muy en serio es Claudia, quien sorprendió a Julio cuando le dijo al pie de la letra la receta del pan brioche que el Chef Diego Niño les enseñó a hacer y hasta le dio algunos consejos para que la masa le quede en su punto.