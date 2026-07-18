MasterChef 24/7: 3 malos hábitos que desgastan los cuchillos y quizá no lo sabías

Para que una cocina sea funcional como las de MasterChef 24/7, tiene que estar correctamente equipada y una de las herramientas que no pueden faltar son los cuchillos con buen filo para cortar cualquier ingrediente. Sin embargo, es muy importante darles un buen uso para evitar que se desgasten antes de tiempo, ya que esto impide que se aprovechen al máximo y hasta pueden arruinar la presentación de las recetas.

Hay que cuidar los cuchillos para que no se desgasten antes de tiempo|Canva

3 errores al usar cuchillos que les quitan el filo y los maltratan: los tips para una cocina como la de MasterChef 24/7

No usar una tabla para picar . Hay veces que en el afán de ahorrar tiempo, se dejan de lado procesos básicos como usar una tabla especial para cortar los productos y termina haciéndose sobre las mesas o barras de la cocina. Y aunque puede parecer algo inofensivo, con el paso del tiempo van deteriorándose las hojas filosas de los cuchillos y hasta las superficies se desgastan , lo que no solo se ve feo, sino que favorece que se acumule la suciedad.



. Hay veces que en el afán de ahorrar tiempo, se dejan de lado procesos básicos como usar una tabla especial para cortar los productos y termina haciéndose sobre las mesas o barras de la cocina. Y aunque puede parecer algo inofensivo, con el paso del tiempo , lo que no solo se ve feo, sino que favorece que se acumule la suciedad. Guardar los cuchillos cuando todavía están húmedos . Tal como los jueces y "Maestros del fuego" le han explicado a los cocineros de MasterChef 24/7 darle a los cuchillos una correcta rutina de lavado y dejarlos secar perfectamente bien antes de meterlos al cajón ; o bien, usar una toalla suave que quite el resto de humedad para que no se acumule estando encerrado.



. Tal como los jueces y "Maestros del fuego" le han explicado a los ; o bien, usar una toalla suave que quite el resto de humedad para que no se acumule estando encerrado. No tener un espacio especial para los cuchillos. El manejo de los cuchillos filosos requiere de muchísimo cuidado, principalmente para evitar incidentes y cortadas como las que ya han sufrido los participantes de MasterChef 24/7