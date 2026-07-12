Los 4 utensilios que necesitas para tener una cocina funcional como la de MasterChef 24/7
Contrario a lo que muchos piensan, no es necesario comprar los aparatos más caros para una cocina bien equipada, sino que basta con que sean los correctos.
Que una cocina sea práctica no depende de tener decenas de accesorios ni los últimos modelos del mercado, basta con elegir correctamente las herramientas para equiparla. Así que si lo que quieres es que tu espacio sea funcional y tengas todo a la mano para preparar cualquier receta, considera los utensilios que son útiles y, cuando se saben usar, pueden sacarte de cualquier apuro y hacerte sentir como si estuvieras en un ambiente profesional como el de MasterChef 24/7.
5 herramientas de cocina que no te pueden faltar para cocinar recetas estilo MasterChef 24/7
Cuchillo semiprofesional. Los cuchillos son de las herramientas más importantes para cualquier cocinero. Lo ideal es que tengan buen filo y que sean resistentes para poder cortar cualquier ingrediente sin problemas. De acuerdo con información de Insight Kitchen Knife, el mejor material para un cuchillo de cocina es el acero inoxidable con alto contenido de carbono.
- Tabla para cortar. Un mal hábito que es muy recurrente al preparar alimentos, es el picar las cosas sobre cualquier superficie. Lo ideal es tener tablas específicas para cada elemento; en especial para carnes y verduras, ya que se usan con mayor frecuencia en cocinas profesionales como la de MasterChef 24/7 o para uso doméstico. Elige materiales resistentes y fáciles de lavar.
Licuadora tipo procesador de alimentos. Aunque las licuadoras tradicionales hacen un buen trabajo, no hay nada como tener un modelo de buena potencia que sea apta para cualquier tipo de ingredientes. En este caso resultan convenientes los que son tipo procesadores. Es decir, que sirvan para moler cosas sencillas, pero también para desintegrar productos más complicados.
- Batería de cocina con sarténes y ollas. Procura tener al menos un par de ollas y sartenes para que puedas irlas intercalando cada que cocinas y así hacerte la rutina más práctica, pues el tiempo es uno de los mejores aliados al probar nuevas recetas y en MasterChef 24/7 esto ha quedado comprobado. Recurre a materiales duraderos antes que a diseños de precio muy económico.