¡El público decidió! A través de votaciones Ramahá es el Cocinero que sube al Balcón de la Salvación en MasterChef 24/7
El voto de la gente fue clave para definir la permanencia de Ramahá subiendo al Balcón de la Salvación esta semana.
La decisión del público marcó el rumbo de la competencia al elegir a Ramahá para subir al Balcón de la Salvación de MasterChef 24/7. Gracias al apoyo de la audiencia, uno de los participantes asegura una semana más dentro de la cocina y evita los riesgos de la eliminación.