Misma proteína, distintos platillos: Estas son las reglas del jueves de Delantales Negros en MasterChef 24/7
Los cocineros enfrentarán un nuevo reto bajo una dinámica en la que todos cocinarán la misma proteína en cada duelo.
El jueves de Delantales Negros llega con una dinámica que pondrá a prueba el nivel de los participantes en MasterChef 24/7. En cada enfrentamiento 1 vs 1, los cocineros deberán preparar un platillo utilizando la misma proteína, por lo que la técnica, el sabor y la ejecución serán determinantes para definir quién avanza y quién queda en riesgo.