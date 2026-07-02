Misma proteína, distintos platillos: Estas son las reglas del jueves de Delantales Negros en MasterChef 24/7

El jueves de Delantales Negros llega con una dinámica que pondrá a prueba el nivel de los participantes en MasterChef 24/7. En cada enfrentamiento 1 vs 1, los cocineros deberán preparar un platillo utilizando la misma proteína, por lo que la técnica, el sabor y la ejecución serán determinantes para definir quién avanza y quién queda en riesgo.