Ixdit admite que Emmanuel sí hizo sabotaje para beneficiar a sus amigas en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Ahora que Emmanuel está molesto por sentir que lo excluyen, se quejó con Ixdit de que él sí pone de su parte para ayudar a que “Las guapas de barrio” ganen.
En medio de la tensión que hay en “Las guapas de barrio” porque Flor excluyó a Emmanuel del equipo para los retos de eliminación, Ixdit hizo una sorpresiva revelación en la que reveló que su compañero le dijo que sí ha hecho sabotajes para beneficiarlas a ellas. Y aunque no quiso hablar mucho del tema, hizo mención al altercado que tuvo con Lancer cuando lo empujó en un reto express y Jazmín terminó llevándose el primer lugar.