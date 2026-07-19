Ixdit admite que Emmanuel sí hizo sabotaje para beneficiar a sus amigas en MasterChef 24/7 (VIDEO)

En medio de la tensión que hay en “Las guapas de barrio” porque Flor excluyó a Emmanuel del equipo para los retos de eliminación, Ixdit hizo una sorpresiva revelación en la que reveló que su compañero le dijo que sí ha hecho sabotajes para beneficiarlas a ellas. Y aunque no quiso hablar mucho del tema, hizo mención al altercado que tuvo con Lancer cuando lo empujó en un reto express y Jazmín terminó llevándose el primer lugar.