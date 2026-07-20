Luis se siente culpable por la eliminación de Nora en MasterChef 24/7 y revela la decisión que cambió todo (VIDEO)

Nora se convirtió en la décima eliminada de MasterChef 24/7, pues a pesar de que lo dio todo en su último platillo, no logró convencer a los jueces de que merecía seguir adelante en la competencia. Este momento entristeció a “Las Divas”, en especial a Luis, quien le confesó a sus amigas que se siente culpable porque todo empezó desde que él no quiso trabajar con Ramahá, por lo que piensa que si hubieras hecho equipo quizá su compañera tenía oportunidad de salvarse.