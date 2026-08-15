MasterChef 24/7: Diferencias y similitudes entre mole, adobo y pipián, la Chef Zahie lo explica TODO

La gastronomía mexicana tiene en el chile uno de sus ingredientes más representativos. Aunque forma parte de preparaciones como el mole, el adobo y el pipián, cada una de estas salsas tiene características que las hacen únicas. La Chef Zahie Téllez, jueza de MasterChef 24/7, explicó qué tienen en común estas tres preparaciones y, sobre todo, cuáles son las principales diferencias entre ellas.

MasterChef 24/7: ¿Qué tienen en común el mole, el adobo y el pipián? La Chef Zahie lo explica

De acuerdo con la Chef Zahie, el punto en común entre los moles, adobos y pipianes es el chile, un ingrediente fundamental de la gastronomía mexicana que ha formado parte de la alimentación de nuestros antepasados desde hace miles de años.

La Chef Zahie destaca que el mole se trata de una preparación exquisita y refinada que puede llegar a incluir hasta 26 ingredientes diferentes.|Canva

La jueza de Master Chef México 2026 explicó en un video de TikTok que el pipián es una salsa que tiene como ingrediente principal la pepita de calabaza. De hecho, precisó que de ahí proviene su nombre: pepita, pipián o pepián. Una de sus principales características es su textura espesa y consistente, resultado de la utilización de semillas en su preparación.

"El adobo, por el contrario, es un guisado que generalmente utilizamos un chile guajillo, que fresco es el chile mirasol", dijo la Chef en el clip. Añadió que esta preparación además lleva ingredientes como ajo, cebolla y jitomate. Sin embargo, existe uno que marca una diferencia importante, que es el vinagre.

Según explicó la Chef Zahie, aunque ambas preparaciones pueden compartir algunos ingredientes, el vinagre tiene un papel fundamental en el adobo y ayuda a distinguirlo de otras preparaciones.

Finalmente está el mole, una de las preparaciones más complejas y representativas de la gastronomía mexicana. La Chef Zahie destaca que se trata de una preparación "exquisita y refinada" que puede llegar a incluir hasta 26 ingredientes diferentes.

Aunque existen numerosas variedades de mole, algunos de sus ingredientes más comunes son los chiles secos, jitomate, especias, hierbas y semillas. La combinación de todos estos elementos da como resultado una preparación de gran complejidad y sabor, característica de la cocina mexicana.

Mole, adobo y pipián: ¿en qué se diferencian?

Aunque los tres forman parte de la amplia variedad de preparaciones de la gastronomía mexicana y pueden compartir ingredientes, existen elementos que permiten distinguirlos.

El adobo suele incorporar chiles como el guajillo, pasilla y ancho, además de vinagre, un ingrediente clave para diferenciarlo.|Canva

El pipián toma su nombre de la pepita de calabaza y se caracteriza por su consistencia espesa.

toma su nombre de la pepita de calabaza y se caracteriza por su consistencia espesa. El adobo suele incorporar chiles como el guajillo, pasilla y ancho, además de vinagre, un ingrediente clave para diferenciarlo.

suele incorporar chiles como el guajillo, pasilla y ancho, además de vinagre, un ingrediente clave para diferenciarlo. Mientras que el mole destaca por la gran cantidad y variedad de ingredientes que pueden formar parte de su elaboración.

Así, aunque el chile es uno de los grandes protagonistas de estas preparaciones, cada una tiene su propia identidad, historia y manera de llevar los sabores de México a la mesa. Como explica la Chef Zahie en MasterChef 24/7, conocer estas diferencias permite entender mejor la riqueza y diversidad de la gastronomía mexicana.