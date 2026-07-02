¿Adiós a la amistad? Ixdit y Emmanuel cuestionan las estrategias de Ramahá en MasterChef 24/7
Las decisiones de Ramahá provocaron el descontento de Ixdit y Emmanuel, quienes consideran que hubo una traición durante la competencia.
La estrategia vuelve a generar tensión en Ixdit y Emmanuel, quienes expresaron sentirse traicionados por Ramahá tras sus decisiones durante la Batalla por Equipos. Aunque el cocinero aseguró tener sus propios motivos para actuar de esa manera, sus acciones desataron un nuevo conflicto entre los participantes de MasterChef 24/7.