Lo más emotivo de la noche... Jazmín se abrió con los Chefs y habló un poco de su historia y compartió detalles sobre el amor en su vida
La cocinera compartió un momento emotivo junto al Chef Poncho y Adrián, donde habló del respaldo que ha recibido de los seguidores.
En un momento lleno de sinceridad, Jazmín habló sobre el apoyo que ha recibido por parte del público a lo largo de MasterChef 24/7. Durante una conversación con el Chef Poncho y Adrián, la participante también compartió parte de su historia de vida, protagonizando una charla emotiva que permitió conocer más sobre su camino dentro y fuera de la cocina.