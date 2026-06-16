Chef Isabel Carvajal revela los ingredientes CLAVE de un mole verde perfecto... ¡toma nota!

El mole verde se convirtió con el paso del tiempo en un auténtico referente para la cocina mexicana , además de que es súper nutritivo por todos los ingredientes -entre ellos semillas y hojas verdes- que incluye; sin embargo, la receta original aún es un misterio para mucha gente y, por ello, este martes la Chef Isabel Carvajal compartió ante las cámaras de MasterChef 24/7 qué debes ponerle... ¡consulta todo acá!

¿Cómo preparar el mole verde según la Chef Isabel Carvajal?

Este 16 de junio del 2026, los cocineros de MasterChef 24/7 acudieron a la Cocina Oculta para afrontar un nuevo reto dirigido por la "Maestra de Fuego" Isabel Carvajal , quien dirigió la actividad: "Hoy vamos a preparar mole, va a haber mole rojo y mole verde, cada uno va a tener que hacer 10 frascos de mole, tenemos que enviar 170 (frascos), vamos a cocinar por equipo y por estación", explicó.

Consciente de que para mucha gente la receta exacta del mole verde es un misterio, la Chef Isabel Carvajal compartió ante las cámaras cuáles son los ingredientes clave que este platillo debe tener sí o sí para darle ese toque cremosito y herbal que a todos les encanta; los ingredientes son:

250 gramos de pepita de calabaza para la textura y la cremosidad.

Un manojo de cilantro no muy grande.

Perejil al gusto.

200 gramos de tomate verde.

3 chiles serranos.

Media cebolla.

4 dientes de ajo.

2 hojitas de lechuga.

Una cucharadita de sal al gusto.

Manteca para freír las pepitas de calabaza.

Ya son tus semillas bien fritas en manteca, lo único que debes hacer es moler todos los ingredientes en la licuadora con cuidado de no llenarla hasta el borde, ya que las hojas y vegetales tienen mucha agua y esto podría ocasionar un desastre con la limpieza.

"Lo sirves con una sopita de arroz y así quedas como una reina", prometió la Chef ante las cámaras... ¡anímate a intentarlo para la comida de hoy!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera ; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?