TODO MAL, la primera degustación de la noche dejó a unos Delantales Negros dentro de MasterChef 24/7, esto fue lo que pasó:
La tensión aumenta mientras los Chefs prueban los platillos que llevaron a los primeros Cocineros al Delantal Negro.
Llegó el momento de la degustación y cada platillo fue evaluado cuidadosamente por los Chefs y dejó sensaciones amargas dentro de MasterChef 24/7. Los resultados de esta prueba definieron quiénes son los primeros Cocineros de la noche en portar el temido Delantal Negro.