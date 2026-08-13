¡Aurélie asegura que Avril está desconcentrada por su relación con Abel!

Las estrategias continúan tomando fuerza en Survivor México La Reliquia en Llamas, mientras los sobrevivientes buscan definir a quién sentenciar. En medio de las conversaciones, Aurélie señaló que Avril podría estar desconcentrada por su relación con Abel, una situación que, desde su perspectiva, estaría afectando su desempeño dentro de la competencia. Ahora, las alianzas y decisiones comienzan a tomar mayor peso rumbo a la siguiente etapa.