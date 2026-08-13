“Está feo que te digan que no te esfuerzas": Daniela se queja de los Chefs en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Tras recibir el mandil negro, Daniela Parra rompió el silencio sobre el duro regaño de los jueces. “Está feo que te digan que no te esfuerzas”, expresó la participante, señalando que el cansancio acumulado en esta etapa ya se refleja en las estaciones. Además, aclaró que jamás buscó faltarle al respeto a la Chef Zahie; su risa fue solo una reacción provocada por los nervios del momento.