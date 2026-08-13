¿Ramahá es prepotente? Esto es lo que sus compañeros han opinado sobre su actitud en MasterChef 24/7
La actitud de Ramahá frente a la Chef Zahie generó opiniones y volvió a ponerlo en el centro de la conversación.
La actitud de Ramahá con la Chef Zahie ha dado mucho de qué hablar dentro del universo de MasterChef 24/7. Su manera de responder y desenvolverse durante la competencia provocó comentarios entre los Cocineros y espectadores, quienes cuestionan si su comportamiento fue grosero con la Chef.