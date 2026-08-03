La cocina hechicera será la protagonista este lunes en MasterChef 24/7 donde los Cocineros buscarán hacerse con el Pin del Chef
La primera parte del Reto por el Pin del Chef comienza con unas cajas misteriosas que pondrán a prueba a los Cocineros.
Las cajas misteriosas serán las protagonistas de la primera parte del Reto por el Pin del Chef en MasterChef 24/7. Lo que encuentren en su interior marcará el futuro de la noche y podría acercar o alejar a los Cocineros de conseguir una de las ventajas más importantes de la competencia.