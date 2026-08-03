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¡Halcones celebra en grande! La tribu fortalece su unión tras ganar los suministros

La victoria llena de motivación a Halcones, que aprovecha el triunfo para reforzar su unión y prepararse para los próximos desafíos.

La tribu Halcones vive un gran momento en Survivor México La Reliquia en Llamas después de conquistar el juego por los suministros. La victoria les permitió obtener recursos esenciales para la supervivencia, un beneficio que también fortaleció el ánimo y la confianza entre sus integrantes.

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