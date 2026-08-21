Los cocineros reaccionan a la SORPRESIVA salida de Antrax de MasterChef 24/7

La etapa final de MasterChef 24/7 continúa dando sorpresas a cada paso, pues a solamente unos minutos de conocer al nuevo eliminado del reality show, Antrax volvió a la cocina más poderosa de México; sin embargo, lo hizo para anunciar su inesperada salida de la competencia culinaria. ¿Cómo reaccionaron sus compañeros? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego del esperado regreso de la querida Chef Zahie Téllez y del primer reto de la gala de esta noche, el cual consistía en la preparación de un platillo compuesto por proteína, guarnición y salsa, pero con ingredientes miniatura, los paladares más exigentes de México determinaron que Lancer fuera el cocinero que podía subir al balcón y asegurar su permanencia en MasterChef 24/7 hasta el próximo domingo de eliminación.

Posteriormente, Claudia Lizaldi le dio la bienvenida a Antrax, quien estaba en valoración médica con motivo del accidente que sufrió durante el primer reto del pasado domingo de eliminación, para compartir cuál sería su destino en la etapa final de MasterChef 24/7.

Luego de ver las imágenes sobre lo ocurrido el pasado 16 de agosto, Antrax afirmó que, por recomendaciones médicas, no podría continuar defendiendo su lugar en el reality show, por lo que abandonó la cocina más poderosa de México, pero no sin antes compartir unas palabras de agradecimiento a todo el equipo de MasterChef 24/7.

Cabe señalar que Claudia Lizaldi le dijo a Lancer, quien ya estaba en el balcón, que podía bajar para abrazar a su "gemelo" y que sus demás compañeros también podían acercarse.

Claudia fue la primera en ir con Antrax para abrazarlo, seguida de los demás cocineros que estaba luchando por evitar la eliminación. Por otro lado, cuando tocó el turno de Ixdit, la conocida aliada del ahora ex participante le recordó que continuaba en pie un evento que habían acordado para el mes de diciembre.

Finalmente, Lancer, quien tuvo fuertes rencillas con Antrax al inicio de la competencia, lo abrazó tan efusivamente que le pidió que tuviera cuidado con su brazo; además, el cocinero salvado le deseó una rápida recuperación.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Flor, Ixdit y Lancer como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.