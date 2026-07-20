“Es gente baja": Luis lanza DURA indirecta para Antrax en MasterChef 24/7 y él se defiende (VIDEO)
Los cocineros volvieron a protagonizar una incómoda pelea en el Mundo MasterChef 24/7 y esta vez ninguno se quedó con ganas de hacerse reproches.
La tregua que hicieron Luis y Antrax ya se terminó, pues todo parece indicar que sus diferencias en MasterChef 24/7 son irreconciliables. Esto quedó evidenciado con la nueva pelea que tuvieron en plena Dark Kitchen, cuando el creador de “Notibola” se quejó de quienes usaron el Pin para molestar a los demás por la limpieza, a lo que Ángel le respondió que lo único que se notó es que él defiende a los “cochinos” y que siempre habla de él para ser relevante.