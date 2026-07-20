Luis revela qué le dijo a Dani Valle antes de presentar su platillo en MasterChef 24/7, ¡por eso estaba confiado!

La gala de eliminación en MasterChef 24/7 del domingo 19 de julio se engalanó con la presencia de Luis Fernando Peña, Ivonne Montero y Dani Valle, los invitados especiales que se convirtieron en los capitanes de grupos para los cocineros con delantal negro. Y uno de los más destacados fue el creador de contenido y ganador de la temporada 2025, quien estuvo con el equipo azul y logaron subir al balcón por sus innovadoras recetas.

Este momento emocionó mucho a Luis, que siguió de cerca su trayectoria en la edición de MasterChef Celebrity Generaciones 2025 y le confesó que estaba tomándolo como inspiración para sus recetas. Así se lo contó a Julio durante una charla entre clases, donde le platicó que el influencer lo felicitó por hacer pato y recordó que él hizo la misma proteína para ganarse el primer lugar de la competencia.

"Me dijo: 'ustedes haciendo pato ahorita y yo lo hice en la final'. Y ya le dije que para que viera, que para mí esto era un día normal", mencionó orgulloso de que el mole de novia que hizo junto a Flor y Jazmín terminó dándoles el triunfo.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7 el 19 de julio? TODOS los cocineros que ya quedaron fuera

Luego de tres rondas cocinando, las dos primeras en equipo y una más de forma individual, Nora se convirtió en la eliminada de MasterChef 24/7 de la semana 9. Y es que a pesar de que tuvo muy buenos momentos en la cocina, esta vez el platillo que presentó no fue suficiente para convencer a los jueces de que merecía seguir avanzando en la competencia.

@masterchefmx Nora se ha convertido en la décima eliminada de la noche, su platillo no logró convencer a los paladares de los Chefs. 🥹 #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

Los participantes que han ido quedándose en el camino y tuvieron que salir de la cocina más famosa de México, son:



Javier Lara "Chuleta Metalera"

Nash Jácome

Arturo Santillán

Lula Cruz

Ricardo Cendejas

Pablo Villagrán

Ismael "Perro del mal"

Diego "Smi-Lee"

Camila Souza

Nora

Por otra parte, María renunció a la cocina más famosa de México por problemas de salud.