Emmanuel se luce con un desayuno sorpresa para Ixdit en MasterChef 24/7 por su cumpleaños: “Lo hice yo solito”

Si había alguien más emocionado que la propia Ixdit por su cumpleaños, ese era Emmanuel, que no dejó pasar la oportunidad de demostrarle cuánto cariño le ha tomado durante el tiempo que llevan conviviendo en MasterChef 24/7. Es por esto que se dispuso a ser el primero en levantarse para planear un desayuno sorpresa con algunos de sus mejores platillos, todo pensado para que pasaran un buen rato y se sintiera apapachada.

Y para que la cocinera no se diera cuenta de nada de lo que estaba pasando, Jazmín y Flor fueron sus cómplices, por lo que se encargaron de mantenerla en el cuarto mientras terminaba de ordenar todo. Así que cuando la mesa quedó lista, "Emma" apareció con un enorme ramo de rosas rojas, justo como horas antes le había prometido cuando le dio flores de papel.

Este fue el desayuno que Emmanuel hizo por el cumpleaños de Ixdit

A pesar de que quería consentir a Ixdit por su cumpleaños, Emmanuel hizo que todos los participantes de MasterChef 24/7 se unieran a la celebración. Es por esto que decidió que lo mejor era cocinar para todos y compartir, incluso con el grupo de "Las Divas", con el que ha tenido varios conflictos en la temporada.

Fue así que preparó chilaquiles, huevo, flan y su receta especial de pancakes. Y además del agradecimiento de la festejada, el deportista se llevó muy buenos comentarios por parte de sus compañeros, quienes lo felicitaron porque todo le quedó delicioso y le dijeron que se notó el esmero que puso.

@masterchefmx Felicitan a Emma por el desEmmanuel conquistó a todos sus compañeros con sus chilaquiles. #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ayuno ♬ sonido original - MasterChef México

¿Ixdit y Emmanuel ya son novios? Así ha evolucionado su "shippeo" en MasterChef 24/7

Antes de que empezara el polémico romance de Michelle y Lancer, en la cocina de MasterChef 24/7 ya había un "shippeo": el de Ixdit y Emmanuel, quienes desde los primeros días tuvieron una gran conexión y rápidamente se volvieron inseparables. En un principio dijeron que solo tenían una buena amistad, pero luego les fue imposible de ignorar que sí había cierta atracción entre ellos.

Ixdit y Emmanuel fueron el primer “shippeo” de MasterChef 24/7|ESPECIAL

Las cosas se fueron dando solas, hasta que ya empezaron a mostrarse abrazados y compartían la cama para tomar siestas. Luego llegó la primera vez que se besaron y, finalmente, dejaron de ocultarse para mostrar que se tienen cariño. Sin embargo, ninguno de los dos ha hablado de una relación formal, por lo que todo se mantendría en suspenso mientras siguen en MasterChef 24/7 y descubren qué es lo que realmente tienen.