“No vuelvo a hacerlo": Carmen se arrepiente de este terrible error en MasterChef 24/7

La recta final de MasterChef 24/7 ya empezó y cualquier error puede costarle su lugar a los cocineros. Y la que ya lo experimentó en carne propia fue Carmen, quien obtuvo mandil negro en automático durante la prueba por el Pin, pues presentó un platillo que no cumplía con los estándares para estas alturas de la competencia, todo por un error con el pescado, el cual afirmó que no está dispuesta a repetir.

Así que mientras charlaba con algunos de sus compañeros sobre lo que pasó, la polémica participante demostró que se sentía frustrada por lo que pasó, al grado de que no quisiera tener que volver a cocinar esta proteína nunca más.

"Primero que me dan el mandil, dije: 'ah, ya fue'. Pensé que se iba a ir Ramahá porque le quedó salado y a este (a Julio) tampoco le fue bien. Es que, pinch*s espinas, me chocan, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a hacer pescado en mi vida. Es más, ni lo hubiera usado", dijo Carmen, mientras Julio, que ya es el único sobreviviente de "Las Divas" tras el distanciamiento con Michelle, trataba de darle ánimos recordándole que esto es algo que a todos les puede pasar.

¿Por qué Carmen ganó mandil negro automático en MasterChef 24/7?

El lunes del Pin se vivió al límite este 17 de agosto, pues por primera vez en toda la temporada, los duelos también fueron para definir a los cocineros que están en riesgo de eliminación para el martes 18 de agosto. Y es que cabe recordar, rumbo a la gran final de MasterChef 24/7, habrá eliminaciones cada tercer día.

De modo que la limpieza deficiente en la proteína de Carmen, fue motivo suficiente para que los jueces decidieran que ella tendría que ir directamente al reto de eliminación. Además, la creadora de contenido se llevó también un duro regaño del Chef Herrera, que le dijo que no puede justificarse con que "fue mala suerte", ya que jamás se le podría responder así a los comensales.