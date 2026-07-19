“Ya no lavo ni un solo traste": Michelle revela por qué dejo de hacer limpieza en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego de todas las confrontaciones que tuvo con los cocineros de MasterChef 24/7 a los que consideraba “desordenados”, Michelle encontró la solución para que sus tareas de limpieza siempre estuvieran listas, al menos en la cocina. Y es que tal como le confesó a sus amigas de “Las Divas”, desde que empezó su romance con Lancer, es él quien le ayuda a lavar los trastes y ya no ha tenido que preocuparse por este tema.