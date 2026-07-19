Domingo de eliminación MasterChef 24/7: así quedaron los equipos para los retos HOY 19 de julio

El domingo de eliminación en MasterChef 24/7 tiene a todos los cocineros con la inquietud por descubrir quién será el próximo en abandonar la cocina más famosa de México. Lo que no se esperaban, es que esta vez tendrían que organizarse en equipos desde un día antes para ir planeando sus preparaciones, un momento que terminó causando conflictos por las decisiones que tomó Luis como portador del Pin.

Y es que para sorpresa de todos, no se quedó con "Las Divas", sino que organizó 3 grupos: el primero conformado por Daniela, Carmen y Julio; el segundo por Emmanuel, Ramahá y Nora; y el tercero conformado por Flor, Jazmín y Luis. Hasta el momento, se sabe que este reto de eliminación en MasterChef 24/7 del 19 de julio consistirá en cocinar un platillo que se vea "instagrameable", es decir, la presentación será primordial.

¿Quién es el eliminado de MasterChef 24/7 el 19 de julio? TODOS los cocineros con delantal negro

Luego de las intensas pruebas de la semana 9, solamente 5 cocineros se ganaron un lugar en el balcón. El primero en subir fue Lancer por arrasar en el reto de capitanes; que a su vez aprovechó para salvar a Claudia y a Michelle. Posteriormente, Antrax ganó las votaciones del público y por último, Ixdit fue la única que tuvo buenos resultados en las pruebas del viernes de salvación gracias a que preparó un swiss roll que convenció a los chefs.

En contraste, los participantes que no presentaron buenos platillos y están en riesgo de quedar fuera de MasterChef 24/7, son:



Recuerda que puedes votar por tu cocinero favorito entrando al sitio web o app de Azteca UNO, donde tendrás 10 votos gratis.

Ellos son todos los participantes eliminados de MasterChef 24/7 hasta la semana 9

Javier Lara "Chuleta Metalera"

Nash Jácome

Arturo Santillán

Lula Cruz

Ricardo Cendejas

Pablo Villagrán

Ismael "Perro del mal"

Diego Smi-Lee

Camila Souza

Por otra parte, la que también quedó fuera de la cocina más famosa de México fue María, quien tomó la decisión de renunciar a MasterChef 24/7 por problemas de salud.

