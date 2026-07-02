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Nora con el Pin del Chef será quien decida el futuro de la noche de Delantales Negros en MasterChef 24/7

Con el Pin del Chef en su poder, Nora definirá el rumbo del Reto 1 vs 1 en una nueva noche de Delantales Negros en MasterChef 24/7.

La estrategia entra en juego en MasterChef 24/7 y como portadora del Pin del Chef, Nora tendrá un papel clave durante el jueves de Delantales Negros, donde se llevará a cabo un intenso Reto 1 vs 1 que pondrá a prueba a los cocineros en busca de mantenerse dentro de la competencia.

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