Nora con el Pin del Chef será quien decida el futuro de la noche de Delantales Negros en MasterChef 24/7
Con el Pin del Chef en su poder, Nora definirá el rumbo del Reto 1 vs 1 en una nueva noche de Delantales Negros en MasterChef 24/7.
La estrategia entra en juego en MasterChef 24/7 y como portadora del Pin del Chef, Nora tendrá un papel clave durante el jueves de Delantales Negros, donde se llevará a cabo un intenso Reto 1 vs 1 que pondrá a prueba a los cocineros en busca de mantenerse dentro de la competencia.