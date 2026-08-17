Carmen cuenta la BROMA PESADA que le hizo a Lancer por su rivalidad en MasterChef 24/7: “Con agua del baño”

Los problemas de Lancer y Carmen han ido empeorando en MasterChef 24/7 durante las últimas semanas, pasando de los gritos a las bromas pesadas que tienen como fin fastidiarse. Y la que dio un inesperado "ataque" fue Carmen, quien habría tomado revancha por la máquina de hielos que ha causado tantos problemas y se decidió a jugarle una broma muy pesada a su compañero.

Así se lo confesó a Flor y Michelle, con las que conversó a solas un rato y se animó a contar que tomó las botellas de Bruno sin que se diera cuenta, para luego irlas a llenar con agua del baño. Por lo que le recomendó a "Michito" que mejor no tomara de estos hielitos y se mantuviera alejada de los recipientes, pues esto le ahorraría pasar un mal rato.

"Yo le llené su botella con agua del baño, entonces mejor no tomes de ahí", dijo. En respuesta, Michelle le preguntó que si del inodoro y le advirtió que se podría enfermar, mientras Carmen se mostraba despreocupada y Flor se reía de la situación.

¿Cómo reaccionó Lancer al juego pesado de Carmen en MasterChef 24/7?

Mientras está la incógnita de dónde está la máquina de hielos que Carmen reclama como suya y por la que se ha peleado con otros cocineros, Lancer todavía no se entera de lo que pasó con sus botellas de agua. Incluso, durante su desayuno con Claudia, sacó fragmentos de hielitos y los puso en su vaso para tomarlos despreocupado, demostrando que no se imagina de dónde viene el agua que él piensa que es limpia.

Por su parte, Michelle tampoco le ha contado nada a su "enamorado", ni le ha dicho a los demás si tiene pensado advertirlo para evitarse problemas. De modo que es probable que en los días previos a la gran final de MasterChef 24/7, Carmen y Lancer tengan otra fuerte discusión, como la vez que se gritonearon frente a todos.