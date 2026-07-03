“Te voy a volver a retar": Claudia sentencia que Flor tiene una “deuda pendiente” con ella en MasterChef 24/7

Uno de los aspectos que sorprendió a propios y extraños en la pasada gala de delantales negros de MasterChef 24/7 fue la actitud con la que Flor cocinó en su duelo ante Claudia y es que al final de la degustación, los paladares más exigentes de México decidieron darle el mandil a Flor; sin embargo, la participante que se salvó momentáneamente no se quedó callada y habló de lo que espera de su compañera próximamente.

De regreso al Mundo MasterChef y después de haber hablado con sus compañeros sobre el desempeño de Flor, Claudia se valió de las cámaras para mandarle un mensaje a la concursante con mandil negro y es que le aseguró que, de tener la oportunidad, volverá a retarla porque "quiere sentir ese picor de Guerrero".

Aunque reconoció que el estado anímico de Flor no era el mejor y que también ha pasado por una situación similar, Claudia apuntó que seguirá practicando para estar a la par de sus compañeros e hizo hincapié en que la cocinera con delantal negro tiene una "deuda pendiente" con ella.

Cabe recordar que Nora, como la actual portadora del Pin del Chef, escogió a Flor como la participante que no podrá ser salvada por los votos del público de cara al siguiente domingo de eliminación.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Ramahá, Daniela, Ixdit y Antrax como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.