“Me siento muy sucia": Luis y Julio arreglan sus diferencias por el ajo de la discordia en MasterChef 24/7

Aunque Julio y Luis cerraron la gala de delantales negros del 2 de julio con broche de oro, eso no implica que estuvieran libres de polémica y es que un ajo causó discordia entre los cocineros durante su duelo y de regreso al Mundo MasterChef, la controversia terminó con una disculpa.

Durante la gala, Julio le pidió ajo a Luis para comenzar con la preparación de su platillo, a lo que el conductor de "Notibola" le dijo que no podía darle ya que solamente tenía uno; sin embargo, el cocinero que eludió el mandil negro sentenció que solamente le había pedido un diente y que le dolió que su compañero no lo ayudara cuando lo necesitaba.

Luis dijo que todo se trató de un malentendido y afirmó sentirse culpable por no haber ayudado a Julio en la gala, por lo que le ofreció una disculpa a su compañero, gesto que fue bien recibido por el participante.

Cabe recordar que Luis rompió en llanto durante la degustación de su platillo al escuchar los buenos comentarios de los Chefs y que Zahie Téllez lo consoló al abrazarlo en vivo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Ramahá, Daniela, Ixdit y Antrax como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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