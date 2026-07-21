¿Silbas mientras cocinas? ¡Diego Niño PROHÍBE este hábito en MasterChef 24/7 por una razón clave!

Este martes, el Chef Diego Niño impartió ante las cámaras de MasterChef 24/7 una interesante clase sobre tips y secretos de un menú de degustación con todo y una práctica que estuvo llena de polémicas desde un principio: primero, Jaz y Carmen se enfrascaron en una agria pelea y minutos después el "Maestro de Fuego" regañó a los cocineros por un hábito que él considera intolerable... ¡silbar en la cocina!

¿Por qué no deberías silbar mientras cocinas? Esto dijo el Chef Diego Niño en MasterChef 24/7

Las clases del Chef Diego Niño están llenas de interesantes enseñanzas culinarias y regaños porque el "Maestro de Fuego" es muy estricto con el orden y la higiene que debe guardarse en una cocina ; por eso, cuando Luis comenzó a silbar mientras hacía sus recetas de inmediato recibió un fuerte regaño con todo y advertencia.

"Chicos, no los quiero escuchar silbar, ¿eh? Al siguiente que silbe o tararee lo voy a sacar, y saben que yo no me ando con bromitas (…) ¡No silbes! Te voy a sacar, ¿quieres salir?", le preguntó el Chef a Luis, el culpable de la ocurrencia.

Lo cierto es que hay una serie de importantes razones para evitar silbar en la cocina, pero la primordial de todas ellas es... ¡la higiene!

Al silbar o tatarear cualquier canción, es inevitable que expulses microgotas de saliva sin darte cuenta: hacer esto encima de la mesa de preparación o de las ollas abiertas algún germen puede contaminar los alimentos, algo imperdonable sobre todo a nivel profesional.

La contaminación con gotitas de saliva es sólo un motivo para no silbar mientras cocinas, pero existen otras razones como:

Distracción : La cocina involucra fuego, aceite caliente y cuchillos afilados. Silbar o cantar distraídamente puede hacer que pierdas la concentración, ¡podrías cortarte o incluso quemar un platillo, y la gastronomía necesita atención absoluta!

: La cocina involucra fuego, aceite caliente y cuchillos afilados. Silbar o cantar distraídamente puede hacer que pierdas la concentración, ¡podrías cortarte o incluso quemar un platillo, y la gastronomía necesita atención absoluta! Desatención a los sentidos : Cocinar requiere escuchar la comida (el chisporroteo de una fritura, el hervor de un caldo, el aviso de una tetera o hasta los olores de las especias). Si estás silbando, es más fácil pasar por alto estas señales.

: Cocinar requiere escuchar la comida (el chisporroteo de una fritura, el hervor de un caldo, el aviso de una tetera o hasta los olores de las especias). Si estás silbando, es más fácil pasar por alto estas señales. Molestia a los demás: En un entorno de cocina profesional o compartida, el silbido constante puede resultar molesto o estresante para otras personas... ¡por eso al Chef Diego Niño no le agrada escuchar pláticas ni silbidos!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?