“Sálganse": Carmen protagoniza acalorada discusión con Jazmín en MasterChef 24/7 y el Chef Diego Niño interviene

El Chef Diego Niño de MasterChef 24/7 empezó su clase con una evaluación para la brigada de limpieza, un tema que cada semana ocasiona desacuerdos y enojos. Esta vez no fue la excepción y Jazmín no se quedó callada al asegurar que, desde su perspectiva, es una falta de respeto que nadie se haga cargo de sus cosas y Carmen la confrontó diciéndole que ella le hizo lo mismo, por lo que empezaron a discutir hasta que el “Maestro del fuego” les pidió salirse si querían seguir peleando.

