¡Al estilo MasterChef! Sorprende a tu familia con estas 3 exóticas recetas de MOLLETES recomendadas por la IA

Los molletes se convirtieron en uno de los temas más comentados por los fans de MasterChef 24/7 , y es que en esta semana el "Maestro de Fuego" Édgar Núñez impartió una masterclass de este bocadillo, misma que sirvió para organizar un reto en la Cocina Oculta en el que los cocineros prepararon decenas de órdenes para un albergue.

A más de una persona se le despertó el antojo por los molletes ya que este platillo es, en efecto, uno de los favoritos de los mexicanos a la hora de desayunar, comer y cenar... ¿pero sabías que puedes agregar más ingredientes para crear recetas no tan conocidas, pero muy ricas?

Para el Chef Édgar Núñez, el mollete perfecto tiene 4 elementos imprescindibles: pan, frijol, queso y pico de gallo, pero también puedes experimentar con otras opciones... ¡estas fueron las 3 ideas que nos compartió la inteligencia artificial (IA) para la estufa!

¿Cómo puedes darle un toque diferente a tus molletes?

MOLLETE COREANO

La base: Bolillo crujiente con una capa delgada de mantequilla.

Bolillo crujiente con una capa delgada de mantequilla. El "Frijol": Cambiamos los frijoles por una base de kimchi picado y salteado con un toque de aceite de sésamo.

Cambiamos los frijoles por una base de kimchi picado y salteado con un toque de aceite de sésamo. El queso: Queso mozzarella o Oaxaca para que se funda perfectamente.

Queso mozzarella o Oaxaca para que se funda perfectamente. El toque exótico: Encima, añade unas láminas delgadas de pork belly (tocino grueso) crujiente o res tipo bulgogi, y corona con cebollín verde picado y semillas de sésamo tostado... ¡buen provecho!

MOLLETES "HIGO Y CABRA"

La base : Un toque ligero de mantequilla en el pan.

: Un toque ligero de mantequilla en el pan. El queso: Queso de cabra untado generosamente y una capa delgada de queso mozzarella o provolone para que gratine.

Queso de cabra untado generosamente y una capa delgada de queso mozzarella o provolone para que gratine. El toque exótico: Rodajas de higos frescos por encima antes de meter al horno.

Rodajas de higos frescos por encima antes de meter al horno. Sabor dulce para terminar: Un hilo de miel de abeja o reducción de vinagre balsámico, hojas de rúcula fresca y nuez pecana picada.

MOLLETES DE COCHINITA PIBIL CON XNIPEC DE MANGO

La base: Frijoles negros refritos (si son con un toque de manteca y hoja de aguacate, mejor).

Frijoles negros refritos (si son con un toque de manteca y hoja de aguacate, mejor). El queso : Queso Oaxaca o queso asadero rallado. Se gratina a la perfección.

: Queso Oaxaca o queso asadero rallado. Se gratina a la perfección. La proteína : Una buena porción de cochinita pibil jugosa sobre el queso derretido.

: Una buena porción de cochinita pibil jugosa sobre el queso derretido. El toque exótico (Salsa xnipec de mango): Mezcla cubos pequeños de mango, cebolla morada fileteada, chile habanero picado finamente, cilantro y mucho jugo de limón. Corona el mollete con esta salsa bien fría.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?