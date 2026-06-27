“Siempre estuvo ahí": La Chef Zahie Téllez resuelve el misterio del pan robado de Luis en MasterChef 24/7

Uno de los aspectos más importantes de la gala de delantales negros de ayer fue la degustación de la hamburguesa de Luis por parte de los paladares más exigentes de México y es que el conductor de "Notibola" acusó que alguien se robó los bollos que había preparado previamente. Más tarde, formalmente nombró a Antrax como el cocinero que había cometido el hurto; sin embargo, el caso dio un giro inesperado esta noche.

Luego de que los cocineros que no tenían delantal negro comenzaran con el reto para replicar la receta del Chef Diego Niño tras haber visto el video con la preparación una sola vez, Claudia Lizaldi visitó a los participantes que no pudieron vivir el desafío para revivir la polémica iniciada por Luis.

La conductora le preguntó a Luis si había visto el video sobre el paradero de su pan durante la recapitulación del hecho, a lo que el cocinero le dijo que no, por lo que Lizaldi le pidió que prestara atención al momento exacto que mostraba en dónde se encontraban los bollos. Tras mostrar que quedaron ocultos por la bandeja de Claudia, la presentadora exclamó que "siempre estuvieron ahí".

Una vez que quedó resuelta la incertidumbre y que los compañeros de Luis soltaran algunas risas, Claudia Lizaldi le preguntó al concursante si tenía algo que decirle a Antrax, quien se encontraba cocinando en el reto, a lo que el participante afirmó que "lo dirá en privado"; sin embargo, aceptó que cometió un error.

Finalmente, Claudia Lizaldi le compartió a Luis y al público que sintonizaba la transmisión que fue la Chef Zahie Téllez quien encontró los bollos, por lo que el cocinero, a la distancia, le agradeció por haberlos localizado.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al séptimo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Julio, Daniela, Flor, Emmanuel, Ismael, Diego, Luis y Nora; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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