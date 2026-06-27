Este es el tipo de tenis más cómodos para pasar horas de pie en una cocina como MasterChef 24/7

Cuando vemos MasterChef 24/7, la atención se concentra en el sazón, las texturas y el drama de los delantales negros, pero detrás de cada plato perfecto hay un enemigo silencioso que puede afectar a los participantes mucho antes de que se enciendan las hornallas : el dolor de pies. Pasar horas de pie sobre superficies rígidas, bajo el calor de los fogones y corriendo de la estación al mercado, puede ser una auténtica prueba de resistencia.

En ese sentido, la elección del calzado no es un asunto de moda o estética, sino una herramienta de trabajo crucial. Cocineros profesionales coinciden en que los tenis ideales para sobrevivir a estas jornadas deben cumplir con tres pilares tecnológicos específicos: amortiguación , soporte ergonómico y suelas antiderrapantes.

¿Cuáles son los mejores tenis para los cocineros de MasterChef 24/7?

Para empezar, olvídate de los tenis planos o de lona; en una cocina de alto rendimiento, la columna y las articulaciones pasan factura de inmediato. El tipo de tenis más recomendados por los expertos son aquellos diseñados originalmente para el running de larga distancia o el entrenamiento de alto impacto, pero adaptados al entorno gastronómico.

Es recomendable que la mediasuela cuente con tecnologías de espuma de doble densidad o cápsulas de gel que absorban el impacto del peso corporal contra el suelo de azulejo, distribuyendo la presión de manera uniforme desde el talón hasta la punta.

Además de la amortiguación, el soporte en el arco del pie es vital. Un buen calzado para cocina necesita una estructura interna rígida que mantenga el pie alineado, evitando la fatiga prematura en las pantorrillas y la espalda baja.

Finalmente, los expertos recomiendan que los tenis incorporar suelas de caucho con patrones de tracción profunda con certificación antideslizante, capaces de aferrarse al piso húmedo y evitar caídas peligrosas durante los momentos de mayor caos. Un calzado con materiales exteriores repelentes al agua y de fácil limpieza cierra el círculo perfecto, demostrando que en el Mundo MasterChef, el éxito comienza desde los pies.

