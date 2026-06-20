“No le doy importancia a estas personas": Flor se sincera con Camila respecto a los cocineros de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Las cocineras de MasterChef 24/7 dialogaron acerca del comportamiento de algunas personas y esto fue lo que concluyeron.
Luego del Reto de Rotación de Estaciones y las acusaciones de sabotaje que flotan en el ambiente, hubo una profunda conversación entre Flor y Camila, quienes decidieron poner las cartas sobre la mesa respecto al tenso comportamiento y las vibras de algunas personas. Flor fue la primera en marcar una línea clara de madurez frente a los conflictos. “No le doy importancia a estas personas”. La cocinera confesó abiertamente que no le gusta engancharse en peleas ni discusiones desgastantes que solo logran nublar la mente.