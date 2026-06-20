“No tienen permiso de salir": El revelador mensaje que Camila y Flor le enviaron a sus novios en MasterChef 24/7

Tras la tormenta emocional y el caos absoluto que significó el Reto de Rotación del viernes, las aguas finalmente se calmaron en la cocina de MasterChef 24/7. Con el boleto al balcón bien asegurado y la permanencia garantizada una semana más, Camila y Flor aprovecharon este sábado de descanso para desconectarse de las hornallas, relajarse y, de paso, enviar un contundente pero muy divertido mensaje de advertencia a sus respectivas parejas fuera del set.

