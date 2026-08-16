MasterChef 24/7 | Carmen consigue la salvación y sube al balcón mientras un descuido deja a Julio al borde de la eliminación
El reto dulce llegó a su momento decisivo y un detalle terminó marcando la diferencia entre continuar a salvo o enfrentar la eliminación.
Carmen logró superar el reto de salvación con su postre inspirado en su hermana y elaborado con mousse de queso crema y matcha, plátano y caramelo. Mientras que Julio presentó un postre dedicado a su novia, pero olvidó colocar el elemento principal del desafío: el nido de caramelo. Ante este incumplimiento, los Chefs decidieron que Carmen se quitara el Delantal Negro.