MasterChef 24/7 | Carmen consigue la salvación y sube al balcón mientras un descuido deja a Julio al borde de la eliminación

Carmen logró superar el reto de salvación con su postre inspirado en su hermana y elaborado con mousse de queso crema y matcha, plátano y caramelo. Mientras que Julio presentó un postre dedicado a su novia, pero olvidó colocar el elemento principal del desafío: el nido de caramelo. Ante este incumplimiento, los Chefs decidieron que Carmen se quitara el Delantal Negro.