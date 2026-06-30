Daniela supera al Chef Édgar Núñez de MasterChef 24/7 y gana una importante VENTAJA (VIDEO)

Sigue la buena racha de Daniela, quien pasó de tener delantal negro por su bajo desempeño en MasterChef 24/7 a ganar el reto de la capitanía y ayudar a que sus amigas a subir al balcón. Y tras la sorpresa que su novio Diego y sus perritas le dieron, la cocinera está entusiasmada con la idea de seguir acumulando victorias y en esta ocasión le ganó al Chef Édgar Núñez en el reto por la ventaja, por lo que en la gala de este martes 30 de junio, recibirá un beneficio que podrá usar a su favor.