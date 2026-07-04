Nora refuerza su alianza con “Las Divas” en MasterChef 24/7 y deja fuera a Jazmín de una importante dinámica (VIDEO)

Como parte de sus beneficios por ser la portadora del Pin, Nora tuvo que elegir a los cocineros que podrían participar en las prácticas sabatinas de MasterChef 24/7. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que esta vez solo habría seis lugares y tendría que tomar decisiones difíciles. Por lo que se negó a la petición de Jazmín para ir a la Dark Kitchen y en su lugar prefirió llevar a “Las Divas”, con las que parece que está haciendo alianzas.