Carmen apunta contra Emmanuel y lo acusa de tener una actitud grosera en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Para Carmen está claro que Emmanuel tiene actitudes muy poco educadas en MasterChef 24/7 y no dudó en quejarse sobre este tema con sus aliadas de “Las Divas”.
Todo parece indicar que la rivalidad de Carmen en MasterChef 24/7 ya no es solo con Ixdit, sino que ahora también tiene en la mira a Emmanuel. Y es que desde su perspectiva, ha notado supuestos comportamientos groseros por parte de su compañero con el equipo y hasta le aseguró a Michell que hay quienes prefieren ya no decirle nada para no tener problemas. Además, Carmen cuestionó que con “Emma” esto pasara inadvertida cuando a ella la castigaron cuando le respondió con un meme a la Chef Zahie Téllez.