Ixdit habla de su enemistad con Carmen en MasterChef 24/7 y advierte que ya no seguirá peleando: “Tiene carencias”

Una de las rivalidades más fuertes en el Mundo MasterChef 24/7 es la que existe entre Ixdit y Carmen, quienes por más que han tratado, no consiguen llevar las cosas en paz y hasta han tenido varias confrontaciones. Sin embargo, “la güera”, como la llaman de cariño sus amigos, ya no quiere seguir gastando su energía en estas situaciones, en especial ahora que tiene sospechas de que todas estas actitudes son por “carencias” de su compañera y no por algo que ella esté propiciando.