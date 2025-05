“Pecó de ingenuo": Esto es lo que opina Plutarco de la eliminación de Chef en Proceso

En este octavo programa de MasterChef Celebrity Generaciones vivimos fuertes emociones, desde un Reto de Campo que puso a prueba las habilidades de paciencia y técnicas culinarias de las celebridades, hasta una de las eliminaciones más fuertes que hemos visto en esta temporada. Plutarco Haza no se guardó nada y opinó acerca de la eliminación de Isaías, ‘Chef en Proceso’.

¿Por qué fue eliminado Isaías?

Todo pintaba bien para Chef en Proceso, debido a que su equipo, junto con el de los Milenials, subieron al balcón al ganar el Reto de Campo. Lo que parecía ir de maravilla se convirtió en un verdadero tormento para él y su equipo, pues en el Reto de Salvación, Dani Valle, ganador del Pin del Chef, decidió que Isaías bajara del balcón para apoyar a Anabel, quien no tenía pareja para cocinar.

Lamentablemente, Isaías y Anabel no lograron convencer a los chefs con su platillo en el Reto de Salvación, por lo que se fueron directo a Mandil Negro. El Reto de Eliminación se trató de realizar 5 tipos de garnachas, las celebridades emplataron a tiempo, pero en la degustación todo se fue en declive para Isaías, ya que sus garnachas no tuvieron complementos y además la masa se deshacía, esto debido a que hubo un exceso de manteca, según los comentarios de la chef Zahie.

Finalmente, en la deliberación, los chefs decidieron que Isaías tenía que abandonar la competencia y fue una sorpresa para todos, pues sus compañeros de generación querían que él fuera uno de los finalistas.

Esto opina Plutarco Haza de la eliminación de Isaías

Después de finalizar el programa de MasterChef Celebrity Generaciones, Plutarco Haza realizó un live en sus redes sociales donde habló de varios puntos importantes del reality, uno de ellos, la eliminación de Chef en Proceso. Plutarco se caracteriza por ser un hombre directo y dio su punto de vista ante la reciente eliminación; comentó que Isaías es una gran persona, de gran corazón y recalcó que le cae muy bien.

Sin embargo, piensa que el equipo hizo algún tipo de traición al bajarlo al balcón, pues dijo que al ver el programa notó que fue Rafa Polinesio quien le levantó la mano a Isaías, por lo que se sintió presionado y “pecó de ingenuo”.

Me parece un chavo con un super corazón, con una gran vocación. Si me ha sorprendido que bajo presión comete errores que cometemos nosotros, que no somos cocineros, pero es raro que alguien que sepa tanto como él los cometa, como el error que tuvo en la garnacha

Opinó que Isaías no quería bajar del balcón; sin embargo, no supo decir que no.

Si puedes convencer a otro de que baje, está bien, no lo veo tan mal, lo que veo mal es que tú te dejes

También comentó que Isaías no tenía por qué arriesgarse, ya que pudo haber llegado más lejos y alguien más confiado podía bajar, ya que venía de varios errores seguidos, pero enfatizó que Chef en Proceso se fue con gran dignidad. Finalizó el tema argumentando que él no traicionaría a su equipo; sin embargo, sabe que es una competencia individual.