¿Por qué eliminaron a ‘Chef en Proceso’ si ya había subido al balcón?

El octavo programa de MasterChef Celebrity Generaciones ha sido un torbellino de emociones debido a la eliminación de Isaías, integrante de La Nueva Generación. Las celebridades y el público en general, quedaron muy sorprendidos ante la deliberación de los chefs, pues Isaías era uno de los favoritos para llegar a la gran final del reality. A continuación te contamos por qué eliminaron a Chef en Proceso de MasterChef Celebrity Generaciones.

¿Qué pasó en el octavo programa de MasterChef Celebrity Generaciones?

El pasado programa empezó con un Reto de Campo en Teotihuacán que puso a prueba a las celebridades en equipos, quienes se conformaron de la siguiente forma: Equipo Azul (Clásicos y Casete) quienes cocinaron guajolote en pozo y equipo Rojo (Milenials y La Nueva Generación), cocinaron liebre en pozo.

Las celebridades cocinaron para 41 comensales y ellos fueron los que votaron para que un equipo ganara. En esta ocasión, ganó el equipo Rojo, quien convenció a los comensales con su buena sazón, servicio y presentación de platillo.

¡La Nueva Generación y los Milenials suben al balcón! Gracias a que ganaron el Reto de Campo, el equipo Rojo fue descartado automáticamente del Reto de Salvación y Dani Valle ganó el Pin del Chef, por decisión del equipo.

¿Por qué Dani Valle bajó a Chef en Proceso del balcón?

En el Reto de Salvación, Dani Valle, al ser portador del Pin del Chef, tuvo la oportunidad de formar parejas:



Plutarco y Ofelia

Bárbara y Luis Fernando

Andrea y Gaby

Por lo que Anabel quedaba sin pareja; Dani Valle, pensó que a la persona que quedara sin apoyo subiría al balcón, pero su estrategia falló, ya que le informaron que debía bajar a alguien del balcón para que formara equipo con Anabel. Dani Valle pidió a Isaías que bajara del balcón, pues confió en que él sería la celebridad indicada para que no se fueran a Reto de Eliminación.

Razones por las que Isaías quedó fuera de MasterChef Celebrity Generaciones

En el Reto de Salvación, las parejas tuvieron la oportunidad de pedir 5 minutos para cocinar junto con el chef de su elección. Isaías y Anabel eligieron al chef Herrera, pero su error fue que le hablaron casi al finalizar el reto y no solo eso, sino que no le pidieron ayuda, más bien le pidieron que probara el mole que prepararon. Cuando el chef Herrera probó el mole, comentó que no estaba bueno, le faltaba el toque dulce y para él estuvo muy ácido.

Durante la degustación, la chef Zahie le dijo a la pareja que la selección de chiles para el mole no había sido la mejor. El chef Herrera fue muy severo y les dijo que no fue bueno que le hablaran al último momento y solo para pedir un consejo, además llamó arrogante a Isaías.

Ante el desacierto de Chef en Proceso y Anabel, los críticos decidieron que ellos, junto con Luis Fernando y Bárbara, portaran el Mandil Negro.

Un Reto de Eliminación muy complicado para Chef en Proceso

En el último reto de la noche, los chefs pidieron que las celebridades (Bárbara, Anabel, Isaías y Luis Fernando) hicieran 5 tipos de garnachas, las cuales podían hacer con distintos rellenos o solo uno. Desde el segundo uno, Isaías sabía que iba a preparar, así que puso manos a la obra y empezó a realizar sus garnachas.

El tiempo fue el peor enemigo para Isaías, ya que casi al finalizar el Reto de Eliminación, Chef en Proceso notó que una de sus garnachas estaba un poco quemada, así que hizo una más para no entregar la que ya tenía hecha. Otro punto es que Isaías no agregó complementos a sus garnachas, como lechuga, crema, queso, etcétera.

En la degustación, la chef Zahie fue muy estricta y le dijo al participante que su masa se deshacía y eso estaba pasando porque se pasó de manteca. El chef Poncho al ser de pocas palabras comentó: “No esperaba menos”.

La deliberación de los críticos fue intensa para todos, ya que al escuchar que Isaías era el octavo eliminado todos se sorprendieron, La Nueva Generación no contuvo el llanto y Dani Valle bajó del balcón para pedirle a la producción que Isaías no abandonara la competencia, ya que él le podía ceder su lugar, algo que no ocurrió, debido a que el chef Poncho les dio una lección de vida y vez hizo entender que de los errores también se aprende.